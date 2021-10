Polícia Civil retoma projeto Papo Responsa em escola de Três Passos

A Polícia Civil, através da Delegada de Polícia Regional, Cristiane de Moura e Silva Braucks, retornou, nesta sexta-feira, 15, à Escola Municipal 25 de Julho, em Três Passos, com um Papo de Responsa para alunos do 7° e 8° anos do ensino fundamental.

Foram abordados temas como uso das tecnologias, bullying, drogas e sobre nossas escolhas. Participaram do Papo cerca de 30 pessoas entre alunos e professores.

