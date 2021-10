Soldada doa cabelos para a Campanha Cabelo de Aços

A soldada da Brigada Militar Kelen Damo, lotada no 37º Batalhão da Brigada Militar de Frederico Westphalen foi até a sede de seu batalhão para fazer a doação de cabelos para Campanha Cabelos de Aço, que é desenvolvida pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul.

Kelen, que recentemente perdeu seus pais pelo câncer, vivenciou de perto o desgaste que a doença faz com a autoestima das mulheres e como forma de homenagear sua mãe cortou os cabelos e efetuou a doação, para que outras mulheres possam se sentir bonitas, em um momento tão delicado.

Ontem ocorreu doação na Brigada Militar de Tenente Portela onde Angélica Caroline Paier e Larissa Gabriele Ulrich compareceram para realizarem doações de mechas de cabelos para Campanha Cabelos de Aço em Tenente Portela. As mechas serão repassadas ao Grupo Lutadores e Vencedores para confecção de perucas.

A campanha Cabelos de Aço, iniciou com intuito de mobilizar as Policiais Militares Femininas a realizarem doações de mechas de cabelos, para a produção de perucas que seriam entregues a diversas instituições que tratam pessoas com Câncer. A campanha ganhou o apoio de mulheres de diversas outras profissões e até de crianças, que autorizadas pelos pais, aderiram ao movimento.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.