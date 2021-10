Câmera de monitoramento flagra ladrão arrombando caminhonete em Independência

Na madrugada desta sexta-feira (15/10), por volta das 3 horas e 20 minutos, uma câmera de monitoramento instalada em uma residência na cidade alta em Independência, flagrou o momento que um indivíduo arrombou uma caminhonete para furtar.

O elemento chegou no local e arrombou a porta do lado esquerdo da Ford Ranger que estava estacionada dentro do pátio da residência.

Após o alarme do veículo disparar, o ladrão rapidamente pegou uma faca e certa quantia em dinheiro que estava no interior da caminhonete.

Com informações de Paulo Marques Notícias, a vítima relatou que sua moradia que fica localizada próximo do hospital, já foi visitada quatro vezes nos últimos dias, e diversos objetos foram furtados. Inclusive uma caixa de som que havia sido recuperada pela polícia, foi novamente furtada.

A família acredita que os furtos foram todos praticados pela mesma pessoa.

