Carreta carregada de peixes tomba em Passo Fundo

Nesta manhã (15/10), uma carreta carregada com restos de peixes, utilizados para a produção de ração, tombou no trevo de acesso ao bairro São José, em frente a loja Tio Ninin.

Após o acidente, os peixes logo se espalharam em frente ao estabelecimento. Um veículo Fiat/Punto, de cor preta, que estava parado no estacionamento ficou preso devido a grande quantidade de peixes no chão.

O condutor da carreta, com placa de Patos de Minas, estava sozinho e não se feriu.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atende a ocorrência.

O trânsito está lento no local.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.