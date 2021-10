PRF registra queda de 21% em acidentes graves durante o feriado da padroeira do Brasil

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou na quarta-feira (13/10), os números da Operação Nossa Senhora Aparecida, realizada todos os anos no feriado prolongado da padroeira do Brasil.

Foram contabilizados, em cinco dias de operação, 260 acidentes graves nas rodovias federais do país, queda de 21,7% em relação ao ano passado. Ainda assim, os acidentes resultaram em 86 mortes, 4,5% abaixo do que em 2020, quando foram registradas 90 mortes.

No geral, foram 1.038 acidentes este ano, 14% a menos que em 2020. — Por mais que tenha havido um incremento no número de veículos em relação a 2020, a fiscalização conseguiu surtir efeito — disse o inspetor Djairlon Henrique Moura, diretor de Operações da PRF. — Embora não haja o que comemorar, em virtude dos 86 mortos — acrescentou o inspetor.

A maior parte das mortes (27), como costuma ocorrer, deu-se em decorrência de colisões frontais, muitas das quais ocasionadas por ultrapassagens em faixa contínua, o tipo mais comum de infração nas estradas. Neste ano, foram mais de 5.700 flagrantes da irregularidade.

Em 2021, o feriado de Nossa Senhora Aparecida terminou com 1.230 feridos em acidentes nas rodovias federais, 15,4% a menos do que em 2020.

