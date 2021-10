Mulher sofre lesões graves ao ser atropelada em Santo Ângelo

Na noite de quarta-feira (13/10), um grave acidente de trânsito foi registrado, na zona leste da cidade de Santo Ângelo.

Segundo as autoridades que atenderam a ocorrência, uma senhora de 41 anos idade foi atropelada por um motociclista na Rua São Paulo.

A ocorrência foi às 20 horas e 20 minutos, sendo que inicialmente o atendimento a vítima deste acidente foi realizado pela ambulância do Corpo de Bombeiros de Santo Ângelo.

Em virtude do impacto a mesma sofreu lesões graves com suspeita de traumatismo craniano. Ela foi conduzida ao Hospital Santo Ângelo.

O motociclista não sofreu lesões. Uma equipe da Brigada Militar esteve no local para atendimento da ocorrência.

Nome dos envolvidos no acidente não foram liberados.

