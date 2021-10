Mulheres que morreram na Serra serão sepultadas em Palmitinho

A mãe e sua filha, identificadas como Maria Helena Ferreira, 43, e Carolaine Ferreira Antunes, 20, morreram em um acidente na Rota do Sol, em Farroupilha, na noite desta quarta-feira (13). O acidente ocorreu por volta das 20h, no km 120 da RS-453, local conhecido como trevo Santa Rita.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), elas estavam em um Celta prata, que colidiu com um caminhão, com placas de Venâncio Aires.

O CRBM informou ainda que uma criança de cinco anos, que também estava no carro, sofreu fraturas e foi socorrida ao Hospital São Carlos, de Farroupilha, onde permanece internada em estado estável na manhã desta quinta-feira, 14. A menina é neta de Maria Helena e sobrinha de Carolaine. O motorista do caminhão, um homem de 39 anos, não ficou ferido.

As causas do acidente ainda são apuradas e não chegou haver bloqueios no ponto. Maria Helena e Carolaine serão veladas em uma mesma cerimônia na Igreja São Cristovão no bairro Pio X, em Farroupilha. O sepultamento está marcado para as 17h, no cemitério da comunidade de Linha São João, em Palmitinho.

