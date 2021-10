Polícia civil de Panambi recupera material furtado da Prefeitura do município

Na tarde desta quarta-feira (13/10) a Polícia Civil recuperou telhas de alumínio pertencentes à prefeitura municipal.

O furto ocorreu no início da tarde na sede da prefeitura localizada na antiga Kepler Weber, centro da cidade.

As telhas foram localizadas e recuperadas no loteamento Klasener I, próximo a uma reciclagem.

A Polícia já possui suspeitos do furto.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.