Homem foi atropelado por caminhão na RSC-472, em Três Passos

No início da noite de quarta-feira (13/10), por volta das 19 horas e 40 minutos, um acidente de trânsito entre dois veículos deixou uma pessoa ferida em Três Passos. O fato aconteceu, no km 65, trecho da rodovia entre Três Passos e Tenente Portela (RSC-472).

Um ciclista transitava na localidade de Linha Turvo quando foi atingido por um caminhão, que não parou no local. A vítima, um senhor de idade, foi encontrado pelo Samu dentro de um buraco às margens da rodovia e encaminhado ao Hospital de Caridade.

Conforme informações preliminares, o ciclista não corre risco de morte.

