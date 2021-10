Acidente envolveu dois caminhões na BR 386 em Seberi

No início da tarde de quarta-feira (13/10), por volta das 13 horas e 30 minutos, foi registrado um acidente envolvendo um caminhão baú com placas de Lageado- RS e um caminhão para transporte de ração com placas de Camargo-RS, às margens da BR 386, no Km 46, em Seberi.

Segundo informações preliminares, o motorista do caminhão baú teria sofrido um mal súbito e colidido no segundo caminhão que estava estacionado.

O SAMU e a PRF foram acionados e o motorista conduzido consciente ao atendimento médico.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.