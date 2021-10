Mulher é atingida por tiros na Estação Rodoviária de Horizontina

Por volta das 22 horas desta quarta-feira, 13, uma mulher foi atingida por disparos de arma de fogo na estação rodoviária.

Fala-se em 4 tiros. A autoria seria de outra mulher que chegou calmamente ao local, sacou a arma e atirou contra a vítima, embarcando em um carro e fugindo em seguida.

Um homem também teria sido atingido.

Os baleados foram encaminhados para atendimento no Hospital. Não se sabe o estado de saúde deles.

