Na última segunda-feira (11/10), três pessoas foram presas em Ijuí por suspeita de envolvimento na morte de uma mulher com diversos disparos de arma de fogo. O crime ocorreu no dia 8 de outubro, por volta das 8h da manhã, na Faixa Velha, tendo como vítima uma mulher de 41 anos de idade.

Inúmeras diligências investigatórias foram realizadas pelos policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas de Ijuí (Draco/IJUÍ), tais como solicitações de perícias criminais, oitivas, análises de imagens, pedidos de quebra de sigilos, extrações de dados e reconhecimentos de pessoas e objetos.

Policiais civis abordaram em um hotel, no bairro Mundstock, situado em Ijuí, um casal de namorados (ambos de Chapecó/SC, ele com 23 e ela com 19 anos de idade) e outra gaúcha, natural de Tupanciretã, com 23 anos de idade, sendo apreendidos na ação dois revólveres calibre 38, ambos municiados e com numeração “raspada”/suprimida, dois celulares, o veículo que teria sido utilizado no delito, bem como uma motocicleta.

Ambos tiveram em seu desfavor flagrante lavrado pela autoridade policial por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa. Segundo o delegado Gustavo Arais, em desfavor dos catarinenses já havia provas suficientes para postular a prisão preventiva que estava sendo elaborada quando da prisão do trio. O homem preso é investigado na DP de Ijuí por três homicídios cometidos na Comarca.

Apurou-se ainda que, após o delito contra a vida, o trio se evadiu para Santo Ângelo, retornando na data de hoje para cometer mais homicídios na sequência.

Conforme o delegado Arais, em interrogatório, o homem catarinense confessou a prática do crime, revelou o nome do mandante do delito (preso em Ijuí e envolvido com facções), e disse que recebeu cinco mil reais para ceifar a vida da vítima. Ele ainda confessou a autoria de três homicídios que aconteceram em Ijuí em junho deste ano.

