Homem é preso após agredir e manter os pais em cárcere privado em Chapecó, SC

Um homem de 46 anos foi detido após agredir e manter os próprios pais em cárcere privado na madrugada desta quarta-feira (13), em Chapecó. A ocorrência foi registrada por volta das 2h20, na rua Olavo Bilac, no bairro São Cristóvão. O suspeito resistiu à prisão e chegou a investir contra os policiais, mas foi detido.

Em relato à Polícia Militar (PM), as vítimas de 62 e 66 anos, informaram que o filho é usuário de drogas e durante a madrugada chegou na residência alterado, momento em que os agrediu com socos, quebrou vários móveis e os trancou em um cômodo da casa para exigir dinheiro.

Quando as guarnições chegaram no local e tentaram conversar com o homem, foram agredidos com um facão, sendo necessário o uso da pistola elétrica e de força física para o conter. O suspeito feriu os policiais e acabou sofrendo lesões nas costas e na cabeça.

