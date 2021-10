Condutor embriagado é preso após atropelar motoboy e fugir do local em Passo Fundo

Na noite desta terça-feira (12), um homem foi detido por populares e preso pela Brigada Militar após atropelar com seu carro, um motoboy no Centro de Passo Fundo. O homem estava embriagado.

Segundo informações, o homem condutor de um Ford/Focus, preto, atropelou um motoboy no cruzamento da rua Independência com Antônio Araújo, na Vila Popular e fugiu do local.

De forma rápida, os motoboys sabendo do fato, iniciaram acompanhamento e conseguiram abordar o indivíduo algumas quadras do local. Ele foi detido pelos colegas do motoboy ferido, na rua Doutor Vergueiro com Senador Pinheiro, na Vila Rodrigues. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, porém, o condutor recusou atendimento.

A Guarda Municipal de Trânsito esteve no local para prestar apoio e utilizar o teste de etilômetro no condutor do carro, qual ao ser realizado apresentou 1,27mg/l. O permitido no teste é de 0,04mg/l.

A Brigada Militar/3°RPMon conduziu o homem na situação de preso, até a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), para prestar depoimento e a confecção do flagrante pelo crime de trânsito.

O motoboy atropelado não teve ferimentos graves e recusou atendimento. A motocicleta teve grandes danos materiais.

O veículo Ford/Focus foi recolhido administrativamente ao pátio do Auto Guincho Petrópolis.

