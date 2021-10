BM prende indivíduo por tráfico de drogas em Frederico Westphalen

A Brigada Militar (BM) de Frederico Westphalen prendeu, na tarde da segunda-feira (11/10), um homem de 26 anos de idade por causa do crime de tráfico de drogas.

Durante a abordagem ao indivíduo, os policiais militares encontraram 1,5 quilo de maconha, 56 gramas de cocaína, 78 comprimidos de ecstasy, um simulacro e um telefone celular, além de R$ 42,00 em dinheiro.

O preso, juntamente com os entorpecentes e os outros materiais apreendidos, foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil de Frederico Westphalen para o registro do flagrante.

