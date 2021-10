Equipe de Tenente Portela se destaca  em competição  de Bolão

Uma competição realizada em Erval Seco entrou para a história do Bolão do Rio Grande do Sul. A competição reuniu 12 equipes de altíssimo nível e aconteceu nos dias 08,09 e 10 de outubro na Sociedade Cultural e Recreativa Sempre Alegre (SCRESA).

Uma equipe de Tenente Portela, representando o Clube Comercial Recreativo de Tenente Portela, conquistou o segundo lugar na classificação geral com 1.380 pinos. A primeira Copa Erval Seco de Bolão 23 Masculinos tiveram como campeão a equipe da Sociedade Ginástica Ijuí (SOGI) com 1394 pinos. O pódio foi fechado com a Sociedade Tiradentes, de Santo Cristo, com 1.374 pinos.

Nas disputas individuais, o atleta Elissandro Heydt de Tenente Portela, conquistou o Braço de Ouro da competição, com 177,66 pinos de média. O atleta Paulo Patz, também defendendo Tenente Portela, ficou com o Braço de Prata, com 177,5 pinos de média. Parlon Lüdtke Jr., da SOGI de Ijuí, ficou com o Braço de Bronze, com 177,16 pinos de média.

Em uma competição tão importante como foi o evento a equipe de Tenente Portela conquistou uma classificação histórica e inédita, com o segundo lugar no geral e com o braço de ouro e de prata na disputa individual, conquistas jamais alcançadas por equipes de Tenente Portela, em competições com esse nível.

