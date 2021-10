Homem morre durante evento em Santo Augusto

Um homem morreu de forma súbita na noite de domingo (10/10), durante um evento que estava sendo realizado no Bairro São João em Santo Augusto.

Com informações do portal Santo Augusto Urgente, o fato teria ocorrido por volta das 20h:30min, quando a Brigada Militar foi acionada juntamente com a Ambulância da prefeitura para realizar os primeiros socorros no local do evento.

A vítima recebeu atendimento, mas acabou não resistindo e vindo a falecer. As causas ainda serão apuradas, mas a suspeita e de ele teve um infarto fulminante.

O mesmo foi identificado como Vilmar Roque do Espírito Santo, com idade ainda não confirmada, morador do Bairro Santa Rita, mas natural de São Valério do Sul, onde será velado

