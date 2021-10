Brigada Militar faz prisão por tráfico de entorpecentes em Ijuí

Na noite deste domingo (10/10) os Policiais Militares do Policiamento Ostensivo do 29º BPM-Ijuí, quando em patrulhamento de rotina na Rua 19 de Outubro, no Bairro São José, abordaram um indivíduo suspeito de estar traficando junto à praça existente próximo do local da abordagem.

Ele foi identificado como: um homem de 23 anos, natural de Ijuí, com antecedentes criminais por ameaça, vias de fato, posse de entorpecentes. O suspeito informou aos policiais que estava comercializando entorpecentes para um apenado que está preso na Penitenciária Modulada de Ijuí e apontou onde guardava os entorpecentes sendo que em diligências foram localizados 35 gramas de maconha e um aparelho celular.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão, ao acusado que foi encaminhado para exame de lesões e em seguida apresentado na Delegacia de Polícia de Ijuí juntamente com o material apreendido, onde foi feito o registro do tráfico de entorpecentes, para Instauração de Inquérito policial e apuração dos fatos.

