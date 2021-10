Criminoso é preso após assaltar residência e esfaquear morador em Carazinho

Um homem foi esfaqueado dentro de casa durante um assalto na madrugada desta segunda-feira (11) em Carazinho. O estado de saúde da vítima é considerado grave.

Conforme a Brigada Militar (BM), o crime ocorreu quando a vítima teve a porta de casa arrombada na rua José da Silva Amaral, no bairro Planalto, onde o suspeito do crime roubou um celular e um cartão de banco e o feriu com três facadas.

O morador foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital de Caridade de Carazinho (HCC), onde, na manhã desta segunda-feira, permanecia internado em estado grave.

Enquanto era atendido, o homem disse à polícia que reconheceu o assaltante, que seria seu vizinho. Os policiais foram até a casa do suspeito, que foi encontrado, aparentemente sob o efeito de entorpecentes, segundo a BM, no interior do imóvel. Além disso, um colchão com manchas recentes de sangue foi encontrado e apreendido no endereço.

Diante dos fatos, o suspeito, que possui extensa ficha criminal, foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Carazinho. Os nomes da vítima e do assaltante não foram revelados.

