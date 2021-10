Acidente com danos materiais envolve três carretas no acesso a Horizontina

Um acidente de trânsito envolveu três carretas no início da manhã desta segunda-feira (11), no acesso a Horizontina. Restaram apenas danos materiais.

De acordo om informações, o motorista de uma carreta perdeu controle da direção do veículo que conduzia na RS 342, e no momento que ingressou no prolongamento da Av. Dahne de Abreu subiu sobre o canteiro central da via. Em seguida, o condutor de outra carreta manobrou para desviar da carreta acidentada, mas o motorista de uma terceira carreta que seguia logo atrás, não conseguiu evitar o choque traseiro.

A pista no local do acidente está coberta de barro, o que deve ter contribuído para ocorrer o acidente.

