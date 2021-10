Homem é preso ao oferecer dinheiro a policiais militares do 1º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar para ser liberado

Um homem de 39 anos foi preso pelos policiais militares do Pelotão Rodoviário de Coxilha na tarde deste domingo (10/10) por corrupção ativa durante abordagem na ERS-135, Km 11, em Coxilha.

A guarnição de serviço efetuava operação fiscalização de trânsito e radar fotográfico no momento em que flagrou um veículo Toyota Corolla trafegando em alta de velocidade e efetuando ultrapassagem em local proibido, colocando em risco os demais veículos e usuários da via. Ao ser abordado, o homem que é natural de Maringá/Paraná, ofereceu R$ 200,00 para que os policiais não efetuassem o registro da infração de trânsito e os procedimentos legais cabíveis.

Diante do fato os policiais deram voz de prisão ao homem por corrupção ativa e o conduziram a Delegacia de Polícia de Passo Fundo para registro da ocorrência.

