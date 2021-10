Incêndio em Santo Augusto

Na manhã deste domingo (10) um incêndio atingiu uma casa localizada no Bairro Santa Rita em Santo Augusto.

Conforme informações, a casa de madeira era desabitada e usada para trabalho doméstico, ninguém ficou ferido.

O caminhão pipa da prefeitura ajudou a conter as chamas, as causas do sinistro ainda são desconhecidas.

