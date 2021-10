Colisão lateral deixa feridos na BR 472

Na madrugada deste domingo (10), por volta das 4 horas, um acidente de trânsito envolveu dois veículos na Br 472, no trajeto entre Três de Maio e Boa Vista do Buricá.

Os veículos que se envolveram em uma colisão lateral, foram uma Parati de Três de Maio e um Gol de Independência. De acordo com a PRF de Ijuí, que registrou o acidente cinco pessoas foram envolvidas. O condutor da Parati, recusou fazer o teste do etilômetro.

Os feridos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros de Três de Maio, e o SAMU de Boa Vista do Buricá.





