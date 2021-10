No início da noite da quinta-feira (7/10), a Brigada Militar (BM) abordou um caminhão no centro da cidade de Esperança do Sul. No interior do veículo, foram localizadas 494 garrafas de bebidas estrangeiras e sem o devido desembaraço aduaneiro.

Em virtude do crime de descaminho, dois indivíduos acabaram presos pela guarnição da BM.

