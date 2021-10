Empresário morre após jipe tombar dentro de rio no interior de Três de Maio

No começo da tarde do sábado (9/10), um grupo de jipeiros fazia trilha na localidade de Mato Queimado, perto da divisa entre os municípios de Três de Maio e São José do Inhacorá, quando o motorista de um dos veículos tentou atravessar o Lajeado Cachoeira.

No entanto, a força da água tombou o jipe. Jader Baumgartner foi arrastado pela correnteza. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 12h50min. Cerca de duas horas depois, o empresário – que residia em Santa Rosa – foi encontrado já sem vida.

O caroneiro do jipe conduzido pelo empresário conseguiu se salvar. Conforme as informações divulgadas, o nível do Lajeado Cachoeira está elevado devido às constantes chuvas dos últimos dias.

