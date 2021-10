Três de Maio: Casal encontrado morto tinha marcas de disparos no pescoço

Rafael Beckemann, de 27 anos, e Márcia Demboski Gabby, de 26 anos, foram encontrados sem vida por familiares na manhã da sexta-feira (8/10), no galpão da propriedade rural onde moravam na localidade de Auxiliadora, interior de Três de Maio.

Os dois haviam saído para jantar na casa de amigos na noite da quinta-feira (7/10). A motocicleta que pertencia a Rafael Beckemann estava abandonada numa lavoura de milho nas imediações do galpão. Os corpos foram encaminhados para necropsia no Instituto Médico Legal (IML), em São Luiz Gonzaga.

O homem e a mulher apresentavam marcas de disparos de arma de fogo no pescoço. A Polícia Civil efetuou levantamento no local aonde o casal foi encontrado e já iniciou a investigação. A suspeita preliminar é de duplo homicídio.

As informações são do site Paulo Marques Notícias.

