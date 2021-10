Cerca de 190 quilos de maconha são apreendidos em Sarandi

Na tarde da quinta-feira (7/10), durante ações da Operação Égide – que visa combater a criminalidade –, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou uma GM Blazer que vinha de Santa Catarina e chegava na BR 386 em Sarandi. No bagageiro do veículo haviam diversos tabletes de maconha, que totalizaram 190 quilos.

No decorrer da abordagem, o motorista da camioneta fugiu a pé. A PRF organizou o cerco na região e depois de aproximadamente três horas de buscas, o indivíduo foi capturado. Ele tinha trocado de roupas, mas foi reconhecido pelos policiais rodoviários federais. O traficante tem 27 anos de idade e é morador de Foz do Iguaçu/PR.

O preso, juntamente com o veículo e a droga, acabou conduzido à Polícia Civil de Sarandi para o registro da ocorrência.

