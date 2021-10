Delegado regional de Santa Rosa faz alerta sobre golpe

O delegado regional de Polícia, Ubirajara Diehl Júnior, fez um alerta sobre os golpes de pedidos de dinheiro em nome de outras pessoas que vêm se acumulando nos últimos dias. Em muitos casos, até o uso de fotografias está sendo feito pelos estelionatários. Segundo ele o número de vítimas cresce na área abrangida pela 10ª Região Policial.

Os criminosos criam uma conta em aplicativos de troca de mensagens e colocam foto de uma pessoa conhecida e enviam pedindo dinheiro. O PIX também é usado nestes crimes.

O delegado orienta para que ninguém faça qualquer tipo de depósito sem que tal veracidade seja conferida junto ao suposto necessitado. “As pessoas devem ficar alerta e antes de depositar qualquer dinheiro, procure a pessoa e converse pessoalmente com ela”, orientou.

