Casal é encontrado sem vida em galpão no interior de Três de Maio

Conforme informações publicadas no site Paulo Marques Notícias, o homem e a mulher foram encontrados mortos dentro do galpão da propriedade rural onde residiam na localidade de Auxiliadora, interior de Três de Maio.

O casal saiu na noite da quinta-feira (7/10) para jantar na casa de amigos e foi localizado por familiares na manhã da sexta-feira (8/10). Os corpos foram encaminhados para necropsia.

A Polícia Civil de Três de Maio vai investigar o caso.

