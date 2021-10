Mulher é assassinada a tiros em Ijuí

Uma mulher foi assassinada a tiros na localidade de Faixa Velha para Cruz Alta, em Ijuí. A vítima foi identificada como Ana Lucia Rodrigues, de 41 anos.

Ela foi atingida por disparos de arma de fogo. Dois homens invadiram uma residência que serve como uma espécie de venda e, após efetuar os disparos, fugiram em um veículo. A Polícia Civil e a Brigada Militar estão no local. O Instituto-Geral de Perícias de Santo Ângelo se desloca para fazer o levantamento dos fatos.

Este é o 8º homicídio do ano em Ijuí.

