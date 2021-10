Família registra desaparecimento de homem argentino que estava a caminho de Três Passos

Um homem argentino encontra-se desaparecido desde o último 26 de setembro quando seguia de motocicleta de El Soberbio com destino a Três Passos.

Na tarde daquele dia, foi a última vez que Juan Maximiliano Espínola, de 29 anos, foi visto por um morador na cidade de Itapiranga – SC, onde a família encontrou a moto e o capacete abandonados em via pública.

Segundo um familiar, que registrou o desparecimento no dia 3 de outubro na Delegacia de Polícia Civil de Três Passos, o jovem deixou o celular e os documentos pessoais em casa e não deu mais notícias.

Ainda segundo o familiar, Espínola usava calça preta, camisa cor clara, calçava botinas e levava uma mochila só com uma alça. O desaparecido caminhava mancando, não é usuário de drogas nem alcóolatra.

Qualquer informação do paradeiro do jovem pode ser repassada à polícia ou pelo número do familiar 54 93755228172.





