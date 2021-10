Mulher é presa por tráfico de drogas em Campo Novo

Na quinta-feira (7/10), a Brigada Militar (BM) de Campo Novo abordou um veículo táxi na localidade de Esquina Boa Vista, interior do município.

Com a passageira, os policiais militares encontraram cerca de 200 gramas de cocaína e mais R$ 447,00 em dinheiro. Ela foi presa em flagrante por tráfico de drogas e depois encaminhada à Delegacia da Polícia Civil para o registro da ocorrência.

