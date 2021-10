Polícia Civil recupera carros, bens e R$ 20 mil furtados de residência em FW

A Polícia Civil de Frederico Westphalen efetuou a recuperação de uma grande quantia em dinheiro e diversos objetos que haviam sido furtados de uma residência em Frederico Westphalen na semana passada.

Após a realização de diligências, os policiais localizaram nesta terça-feira, 5, três veículos e diversos itens comprados pelo montante levado no crime. Entre os itens estão computador, som automotivo, pneus novos, peças para veículo, roupas, calçados, capacetes, entre outros. Também, a PC recuperou aproximadamente R$ 20 mil em dinheiro.

Todos os envolvidos no fato foram ouvidos e o crime já foi esclarecido conforme o Delegado titular da DP de Frederico Westphalen, Jacson Oiliam Boni. Na ação, não houve prisões. Os bens apreendidos serão entregues às vítimas, após autorização judicial, a fim de ressarcir o prejuízo. O dinheiro já foi restituído ao casal alvo do furto.

