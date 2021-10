Operação Hórus apreende gado oriundo da Argentina

Nesta quarta-feira (06), uma guarnição da Operação Hórus, da Brigada Militar (BM), recebeu informações de que em uma propriedade rural, no Rincão Vermelho, interior de Roque Gonzales, haviam alguns animais oriundos da Argentina e que teriam ingressado no território brasileiro de maneira clandestina.

Após diligências com os servidores da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, constatou-se que havia um touro de 25 a 36 meses, raça Puro por Cruza Red Angus, com um brinco de rastreabilidade bovina/Argentina.

Foi feito contato com o proprietário do imóvel onde o animal estava, o qual afirmou ser de sua propriedade e de seu filho. Também foram localizados mais 8 terneiros machos, de 0 a 12 meses, raça Puro por Cruza Red Angus, porém nenhum dos bovinos consta no cadastro de nenhum dos dois produtores.

Os animais foram apreendidos e encaminhado à abate sanitário.