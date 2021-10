Dupla é presa em Santo Ângelo por tráfico de drogas e receptação

Na tarde da quarta-feira (6/10), um homem de 18 anos, e uma mulher, de 40, foram presos no bairro Jardim das Palmeiras, em Santo Ângelo, pelos crimes de tráfico de drogas e receptação dolosa.

Conforme a Polícia Civil, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, os agentes localizaram um veículo Golf, ano/modelo 1995 e que havia sido furtado em Carazinho no dia 14 do mês passado. Além disto, foram encontradas porções de maconha, quatro celulares com fone de ouvido e carregadores, prontos para serem arremessados ao interior do presídio de Santo Ângelo.

Em razão disto, a dupla, natural de Santo Ângelo e com antecedentes policiais, foi autuada em flagrante. Eles foram conduzidos ao Presídio Regional de Santo Ângelo.

