Corpo de mulher é encontrado no interior de Trindade do Sul

Na tarde de ontem (06/10), o corpo de uma mulher foi localizado no interior de Trindade do Sul, na localidade de Campina de Pedra. Segundo informações da Rádio Uirapuru, trata-se de uma mulher indígena, de uma reserva próxima, tendo 33 anos.

Uma testemunha relatou que a mulher passou por uma estrada de chão que leva até aquele local há vários dias, por volta das 2h da madrugada. A testemunha informou que ela estava sozinha e caminhando. Desde então ela não foi mais vista, até ser achada sem vida.

As informações também apontam que, em um primeiro momento, não há sinais claros de violência. Porém, o corpo estava em avançado estado de decomposição e um exame pericial vai apontar o que aconteceu.

O resgate do corpo foi feito abaixo de forte chuva pelos Bombeiros de Nonoai. Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.