Homem é preso com 10.010 maços de cigarro em Três de Maio

Na manhã da última quarta-feira (6/10), Policiais Militares do 4º Batalhão de Polícia de Área de Fronteira atuando na Operação Hórus prenderam um homem por contrabando de cigarros em Lajeado Lambedor, interior de Três de Maio.

Os policiais abordaram um veículo Renault Logan, o condutor não obedeceu às ordens de parada fugindo em alta velocidade. Após acompanhamento o veículo foi abordado, em revista foram localizados 6.030 maços de cigarro de marca Classic, 1.480 maços de cigarro de marca Eigth e 2.500 maços de cigarro de marca Hudson, produtos de procedência estrangeira.

Na ação um indivíduo de 25 anos foi preso em flagrante, o material e o veículo foram apreendidos, e encaminhados à Polícia Federal de Santo Ângelo.

