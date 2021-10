URGENTE: Corpo encontrado carbonizado é de jovem que estava desaparecida no Noroeste do RS

A família identificou o corpo de Adriana Zavalha, 26 anos, que foi encontrado carbonizado no início da manhã desta quarta-feira (06 de outubro). Adriana estava desaparecida desde o meio-dia da segunda-feira (04). O corpo será velado e sepultado em Porto Vera Cruz.

O esposo de Adriana, Igor de Oliveira, 23 anos, segue desaparecido.

A Delegacia da Mulher e a Draco investigam o caso.

DESAPARECIMENTO:

Um pai e uma mãe procuraram a Delegacia de Polícia de Santa Rosa para registrar o desaparecimento de um casal. Adriana Zavalha e Igor de Oliveira moram na Timbaúva e foram vistos pela última vez por volta do meio-dia da segunda-feira (04), quando saíram de casa de moto. Desde então a família não teve mais notícia deles.

