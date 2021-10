Homem colocou fogo em dois carros no centro de Passo Fundo

Nesta terça-feira (5), um incêndio criminoso destruiu dois carros no centro de Passo Fundo. O fato aconteceu na Rua Capitão Araújo, no final da madruga.

Conforme imagens de segurança, um homem sozinho chegou ao local, quebrou o vidro de dois veículos Fiesta idênticos, jogou algo inflamável dentro e ateou fogo, fugindo em seguida.

Os carros estavam estacionados e pertencem os moradores de edifícios próximos. As chamas destruíram totalmente os carros e a situação foi controlada pelos Bombeiros.

Ninguém ficou ferido.

