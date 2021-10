Colisão entre veículos é registrada em Santo Augusto

Na manhã de segunda-feira (4/10), uma colisão entre dois veículos foi registrada na Rua Inhacorá em Santo Augusto.

As informações é que a colisão envolveu uma caminhonete Toyota Hillux, pertencente a uma empresa de Santo Augusto, e um veículo Ford Fiesta, ambos com placas de Santo Augusto.

Os dois veículos, transitavam no mesmo sentido em direção a ERS-155, quando por motivos ainda desconhecidos a caminhonete acabou colidindo na traseira do veículo Fiesta.

Com o impacto, o mesmo acabou sendo jogado para dentro da vala que fica ao lado da pista de rolamento. No carro estavam quatro pessoas sendo elas uma criança. Uma mulher, ocupante do Fiesta, precisou ser atendida no Hospital Bom Pastor com ferimentos na cabeça.

Os demais envolvidos também tiveram ferimentos e foram atendidos, o estado de saúde não foi divulgado.

O motorista do Fiesta estaria se deslocando para Campo Novo, onde reside. Os veículos tiveram danos consideráveis.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.