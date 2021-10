Quatro homens morrem em acidente após perseguição policial

Na noite dessa segunda-feira (4/10), por volta das 21horas, a fuga de suspeitos após perseguição da Brigada Militar (BM) acabou em um acidente e na morte de quatro homens no norte do estado.

Após receber informações de que o grupo estaria em um Vectra na região de Casca e de São Domingos do Sul para cometer roubos, a BM localizou o veículo e mais um automóvel.

Vectra foi parado. Dentro estava uma mulher, que foi levada à delegacia para prestar esclarecimentos. O outro carro, um Argo, partiu em fuga, sendo perseguido pela BM. Não houve troca de tiros.

— Enquanto fugiam da polícia, os homens jogavam objetos pelas janelas do carro, que era alugado. Não temos confirmação se eles iriam cometer algum crime naquela noite — revela o titular da delegacia do município de Casca, Thiago Zaidan.

Durante a perseguição, os suspeitos perderam o controle da direção e bateram em um paredão de pedras, na saída do centro de São Domingos do Sul.

Na colisão, os quatro homens morreram no local.

No carro foram encontradas, toucas ninjas, luvas, revólveres e munições. Os suspeitos eram do Paraná e de São Paulo e tinham idades entre 21 e 38 anos.

Três deles residiam em Guaporé. Um dos suspeitos havia saído há pouco tempo da penitenciária de Charqueadas, onde cumpria pena. O crime que ele cometeu não foi revelado pela polícia. Os outros três não tinham antecedentes criminais.

