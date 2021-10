Caminhão saí da pista na BR 392, em Guarani das Missões

Na madrugada desta segunda-feira, por volta das 03 horas e 30 minutos, um caminhão que se deslocava sentido Guarani das Missões- Santo Ângelo, saiu da pista, tombando junto a um barranco nas margens da BR 392, no trevo de acesso à cidade de Guarani das Missões.

Segundo informações extraoficiais, a razão do condutor ter saído da pista foi a luz de outro veículo que ofuscou a visão, vindo a tombar junto a um barranco.

O caminhão, que estava transportando leite, pertence a empresa Via Lácteos da cidade de Giruá.

O condutor do veículo não sofreu lesões.

