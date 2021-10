Brigada Militar prende homem por tráfico em Santo Ângelo

Um indivíduo foi preso pela Brigada Militar através do 7ºRPMon no bairro João Goulart, em Santo Ângelo nesta segunda-feira (4/10).

A ação resultou na apreensão de um cigarro com características de entorpecente maconha, um rolo de papel alumínio, R$ 150,00 e um colete balístico.

O preso foi conduzido à Delegacia de Polícia para providências cabíveis.

