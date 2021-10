Homem joga gasolina e ateia fogo na ex-companheira em Erechim

Um homem foi preso após jogar gasolina e atear fogo na ex-companheira em Erechim. O fato ocorreu na noite de ontem (3) em uma lancheria na Avenida Tiradentes, próximo da Caixa Econômica Federal. A vítima, que não teve a identidade revelada, trabalhava na lancheria.

Conforme relato policial, o ex-companheiro da mulher chegou ao local com uma garrafa de gasolina, jogou na mulher e na lancheria, ateando fogo em seguida. Depois disso fugiu correndo enquanto a mulher queimava.

A vítima saiu para a rua em chamas, quando foi socorrida por um homem que faz parte da Força Voluntária do Alto Uruguai, que auxiliou para apagar as chamas. Paralelo a isso as chamas tomaram conta da lancheria e foi preciso intervenção dos Bombeiros.

A mulher foi socorrida ao hospital local e a polícia iniciou uma intensa busca pelo agressor. Ainda durante a noite o homem foi localizado e preso, na Avenida Caldas Júnior, bairro Boa Vista em Erechim. Ele foi preso e a vítima segue internada.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.