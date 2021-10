Homem é encontrado morto em Miraguaí

Na manhã de hoje (4/10), um homem foi encontrado morto no passeio público da Avenida Ijuí, próximo a loja de Móveis Bressan em Miraguaí.

Segundo informações de populares o homem seria Missael Salles, indígena, morador do Setor Pau Escrito em Redentora.

O motivo da morte ainda é desconhecido.

A Polícia Civil compareceu no local e encaminhou o corpo para necropsia e irá investigar o caso.

