Caminhão despenca da ponte na BR 285

Na noite de hoje (4/10), por volta das 00 horas e 30 minutos, um caminhão truck tipo tuia, que transportava ração a granel, acabou derrubando parte da proteção de curvas na ponte sobre o Rio Caxambu e caiu dentro do rio.

As primeiras informações são de que o condutor tem 25 anos e é morador de Três Passos. Estava trabalhando em uma empresa de Frederico Westphalen e seguia com outro colega que dirigia outro caminhão para fazer carregamento de ração em Ijuí. Na altura do Km 430 na cabeceira da ponte, perdeu o controle da direção do veículo vindo a sofrer o acidente.



A equipe dos Bombeiros e a SAMU foram acionados para a retirada da vítima do interior da cabine. Os bombeiros fizeram o uso de um bote para chegar até o veículo. Após retirado, o homem foi encaminhado para o HCI em Ijuí, devido avaliação médica feita no local.

A Polícia Rodoviária Federal acompanhou e orientou o trânsito, que ficou interrompido nos dois sentidos até a retirada da vítima.

O veículo deverá ser retirado do local nos próximos dias. O acidente dessa segunda-feira já soma o quarto veículo que despenca da ponte no mesmo local nos últimos meses. O último acidente tinha acontecido no final de agosto quando um caminhão baú foi parar dentro do rio.

O DNIT já teria começado as melhorias no local e a recolocação das muretas da ponte, as quais foram derrubadas novamente com o acidente de hoje.

Segundo informações, o estado de saúde do motorista era estável e ainda na madrugada passou por exames.





