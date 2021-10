Santo Augusto: Homem é preso por furto de veículo

Por volta das 3h10min do domingo (3/10), a Brigada Militar (BM) de Santo Augusto recebeu um comunicado de que um veículo tinha sido furtado no centro da cidade.

Iniciadas as buscas, cerca de 30 minutos depois, os policiais militares encontraram o objeto do furto.

De acordo com a BM, um indivíduo acabou preso em flagrante e conduzido à Delegacia da Polícia Civil de Santo Augusto. Após os procedimentos formais, ele foi encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.