Suspeitos de estelionato são detidos em Crissiumal

Após denúncias de que dois indivíduos estariam tentando vender produtos, supostamente medicinais e sem nota fiscal, a Polícia Civil (PC) e Brigada Militar (BM) conseguiram abordá-los e identificá-los.

As autoridades policiais acreditam que a dupla objetivava ludibriar os moradores com a promessa de tais produtos. Essa prática, segundo a PC, se caracteriza como evidente situação de estelionato.

O fato foi registrado no sábado (2/10), na localidade de São Sebastião, interior de Crissiumal.

As mercadorias, bem como o veículo utilizado pelos dois homens, foram apreendidas.

