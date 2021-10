Caminhoneiro de Ijuí tem caminhão roubado e é feito de refém

Na manhã de ontem, o caminhoneiro ijuiense Vanderson dos Reis, de 49 anos, foi assaltado e feito refém enquanto trafegava em direção a Barueri (SP). Criminosos o abordaram em Jundiaí e levaram o seu caminhão que estava vazio.

O morador do bairro Getúlio Vargas de Ijuí, ficou na mira de armas de fogo e levado até um determinado trecho de uma rodovia onde foi liberado pelos bandidos na sequência.

Além do caminhão, todos os seus pertences, como a carteira com documentos e dinheiro foram levados.

A família ainda não tem muitas informações sobre Vanderson, pois seu celular também foi roubado. O que se sabe é que o trabalhador não foi agredido e que procurou uma delegacia. O seguro também foi acionado, ele foi levado para um hotel e amigos providenciaram um novo celular para ele se comunicar com a família e retornar para Ijuí.

