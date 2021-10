Brigada Militar estoura fortaleza do tráfico em Cerro Largo

Na madrugada de quinta-feira (30), por volta das 22h na Rua Independência, bairro Esplanada, a Brigada Militar (BM) de Carro Largo, estourou a fortaleza do tráfico nesse local, e efetuou a prisão de um homem.

A casa que é de facção criminosa,é conhecida por ser uma fortaleza com grades e porta de ferro, sendo conhecido ponto de comercialização de entorpecentes.

Foram apreendidas 15 pedras de crack, uma bucha de cocaína e valor R$ 236,00.

O homem que foi preso, ao perceber a aproximação da BM, engoliu 5 pedras de crack na intenção de não ser preso.

O indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, em Santo Ângelo para lavratura de flagrante e posterior encaminhado ao Presídio de Cerro Largo.

